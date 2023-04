Un master en management de luxe, ce projet d’étude qui bloque Miss Olivia Yacé à Londres

L’ex Miss Côte d’Ivoire Olivia Yacé compte donner son grain de sel au développement économique de son pays. Pour ce faire, elle promet finaliser son master en management de luxe avant de revenir en Côte d’Ivoire.

Après ses couronnes de Miss Côte d’Ivoire et deuxième dauphine Miss Monde, Olivia Yacé, fille du maire de Cocody, Marc Yacé est retournée à Londres pour poursuivre ses études. Diplômée en Marketing et Management de l’Université Widener en Pennsylvanie, la Miss Côte d’Ivoire est étudiante en Master de Luxury brand management et en Event planning.

Malgré les opportunités qui lui ont été présentées alors qu’elle était Miss, Olivia Yacé n’a pas abandonné ses études. Loin de perdre son idéal pour la célébrité, Olivia Yacé tient à obtenir son master en management de luxe. »Je trouve qu’il est important pour les jeunes de ma génération qui ont la chance de faire des études à l’étranger, de revenir au pays pour participer à son développement économique », a-t-elle souhaité.

- Publicité-

En plus de ce master en management de luxe, elle projette s’offrir un autre master avant de rentrer définitivement en Côte d’Ivoire pour mettre ses connaissances au service de son pays.

Articles similaires