Un look pour chaque moment de vos vacances

SHEIN lance la campagne « Vacay Vibe », une sélection de looks de vacances pensée pour accompagner chaque moment de la journée — du réveil face à la mer jusqu’à la soirée — et organisée autour de codes esthétiques identifiables : #TropicGirlyPop , #CoastalChic , #EuroGirlSummer et #SunsetSiren . La collection met en avant des pièces faciles à assortir — robes courtes, co-ords en crochet, maillots une-pièce, paréos et robes midi — et se retrouve sur le site français de la marque en recherchant « Vacay Vibe ».

Le matin, SHEIN met en avant une énergie décrite comme #TropicGirlyPop : des tenues colorées et photographiques adaptées aux ambiances littorales. L’offre comprend des robes courtes printanières, des crop tops à motifs floraux et des ensembles en crochet, silhouettes légères destinées à être portées dès les premiers cafés sur la terrasse. L’approche insiste sur l’idée que les vacances constituent une « occasion » pour porter des pièces vives et jouer avec les couleurs sans contrainte.

Pour les heures de plage, la campagne promeut le confort stylé via l’esthétique #CoastalChic. On retrouve des maillots une‑pièce aux coupes travaillées, des paréos en lin fluide, des sandales plates et des tons neutres qui travaillent la simplicité et la praticité. L’offre privilégie des matières légères et des coupes pensées pour des transitions rapides entre transat, balade et pause café, permettant de conserver une allure soignée sans sembler trop apprêtée.

Les propositions SHEIN pour l’après‑midi et la soirée

En fin d’après‑midi, au moment de la lumière dorée, la campagne bascule vers le registre #EuroGirlSummer. La sélection met en scène des robes midi fluides, des chemises en lin portées ouvertes sur un bikini et des mules en cuir, silhouettes fréquemment relayées sur les réseaux sociaux de voyage. Ces pièces visent un rendu « effortless » tout en affirmant une intention stylistique — tenues adaptées aux promenades en centre historique, aux marchés locaux et aux apéritifs en terrasse.

Pour les sorties nocturnes, SHEIN présente #SunsetSiren, une déclinaison plus formelle et assumée. La gamme comprend des robes satinées fendues, des combinaisons fluides aux teintes chaudes (doré, terracotta), des sandales à talons et des bijoux visibles, visant des silhouettes plus sensuelles à porter lors de dîners ou de soirées en bord de mer.

La communication de la marque souligne la polyvalence de l’offre : qu’il s’agisse d’Ibiza, d’un road trip en Italie, des Alpes ou d’une semaine en Bretagne, la campagne se veut suffisamment large pour couvrir des esthétiques tropicales comme minimalistes, du casual à l’ultra‑glam. Pour consulter la sélection, la marque invite à saisir « Vacay Vibe » dans la barre de recherche du site français : https://fr.shein.com/