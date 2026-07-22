Soldes d’été : double réduction sur le matelas star Emma Original

Emma Original : le matelas hybride 25 cm est proposé à 371,40 € au lieu de 619 € pendant les soldes d’été, soit -40 % et une remise supplémentaire possible de 10 % avec le code « ORIGINAL10 » valable jusqu’au 28 juillet selon le marchand.

Conçu pour conjuguer accueil moelleux et maintien, le matelas Emma Original se présente comme un modèle hybride d’environ 25 cm d’épaisseur combinant plusieurs mousses et un noyau à ressorts ensachés. La construction associe trois couches de mousses adaptatives à un cœur de ressorts répartis en cinq zones, indiquées pour accompagner différemment les parties du corps et favoriser l’alignement de la colonne vertébrale.

La housse est annoncée amovible et lavable, et une base antidérapante contribuerait à la stabilité du produit sur le sommier. Le fabricant met en avant des bords renforcés pour améliorer le maintien lorsque l’utilisateur s’assoit ou occupe les extrémités du lit.

Caractéristiques techniques, sommeil et conditions commerciales

Au sommet de la pile de couches, la mousse dite Airgocell est présentée comme favorisant la circulation de l’air et l’évacuation de l’humidité pendant la nuit. La couche intermédiaire en mousse à mémoire de forme, commercialisée sous le nom MemoryAdapt, est conçue pour épouser progressivement la morphologie et réduire les points de pression. La couche inférieure, appelée SupportBase, apporte une fermeté destinée à soutenir l’ensemble de la structure.

Le cœur du matelas intègre des ressorts ensachés organisés en cinq zones distinctes. Dans la pratique, une répartition zonée des ressorts vise à proposer un soutien différencié — plus ferme sous le bassin, plus souple au niveau des épaules, par exemple — afin d’accompagner les différentes courbures du corps. L’association ressorts/mousses est également soulignée pour son rôle dans l’isolation des mouvements : les changements de position d’un dormeur peuvent être moins perçus par son partenaire.

Le fabricant indique que le matelas s’adresse aux personnes dormant sur le dos, le côté ou le ventre grâce à une répartition homogène du poids et un accueil décrit comme doux tout en conservant un soutien équilibré. Les bords renforcés et la base antidérapante sont présentés comme des éléments de longévité et de sécurité d’usage.

Sur le plan commercial, Emma propose pour ce modèle la livraison gratuite, le retour gratuit, une période d’essai de 100 nuits et une garantie de 10 ans. La promotion signalée affiche le matelas Original à 371,40 € au lieu de 619 €, et le code « ORIGINAL10 » permettrait de bénéficier d’un rabais supplémentaire de 10 % ; l’offre est annoncée comme valable jusqu’au 28 juillet, sous réserve des conditions et de la disponibilité indiquées par le marchand.

Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Certains liens relatifs à cette offre sont des liens d’affiliation et peuvent utiliser des traceurs permettant au site partenaire de percevoir une commission en cas d’achat.