Vacances d’été 2026 : 25 vêtements, chaussures et accessoires pour voyager avec style et confort

Vacances d’été 2026 : pour allier confort et style sur la route ou à la plage, misez sur des bagages adaptés, des vêtements respirants et des accessoires pratiques. Voici une sélection détaillée d’articles cités par les marques du moment, pensée pour faciliter les trajets, les promenades et les moments de détente.

Les trajets prolongés et les changements de climat imposent des choix de garde‑robe réfléchis : matières naturelles ou techniques, coupes confortables et superpositions légères pour les variations de température. Les bagages et les sacs complètent ces choix en offrant rangements et facilité de transport.

La sélection rassemble des pièces présentées par des enseignes grand public et des marques spécialisées, couvrant valises cabine et soute, vêtements pour la journée et les soirées estivales, chaussures de marche et accessoires indispensables pour le soleil et l’hydratation.

Bagages, vêtements et accessoires : les pièces à glisser dans sa valise

Pour partir léger et organisé, la valise cabine à roulettes « Maple » de Beis est proposée comme un modèle au design moderne avec plusieurs rangements internes. Pour les séjours plus longs, la valise soute « Châtelet » bleu ciel de Delsey est mentionnée pour sa robustesse et son esthétique classique. Les modèles colorés comme la « Lost In Berlin » de Lipault privilégient la légèreté et la maniabilité, tandis que la RESIST’R ZIP S d’Eastpak se présente comme une alternative cabine solide et fonctionnelle.

Pour le quotidien de voyage, les basiques en coton côtelé comme le débardeur col carré de Tezenis s’adaptent à différentes tenues (short, jean, jupe). Le maintien discret est assuré par le Soft Bra de Sloggi, positionné sur le confort. En cas de fraîcheur, le sweat col zippé en molleton gratté de Pimkie constitue une couche chaude et facile à transporter.

Parmi les hauts légers, le t‑shirt sans manches « Lia » de Sol Cotton est évoqué pour sa légèreté, et le haut demi‑zippé à col montant en « Seersucker WovenAir » de Lululemon pour sa combinaison de technicité et d’élégance adaptée aux journées actives.

Pour des tenues plus habillées ou de villégiature, le pantalon « Caribbean Society St Martin » de Natif est présenté comme une pièce estivale, le polo « Piquet » de Guess comme un incontournable de journée et de soirée, et la chemise manches courtes en seersucker d’Adolfo Dominguez comme une option légère pour les fortes chaleurs. Le capri en jersey à pois d’Undiz illustre le retour du pantalon court dans les dressings.

Sur la question des chaussures, les modèles Cloudtilt d’On sont signalés pour leur amorti et leur légèreté, adaptés aux longues marches en ville. Les New Balance « 990v4 » (Made in USA) demeurent citées pour leur confort et leur coupe reconnaissable.

Côté sacs et accessoires, le sac matelassé à bandoulière d’Uniqlo est décrit comme pratique pour garder l’essentiel à portée de main. Le modèle « Sole Nomade » de Polène est présenté comme une alternative plus raffinée utilisable en promenade ou pour des sorties, tandis que le sac shopper avec surpiqûres de Parfois est indiqué pour les sessions shopping ou les excursions.

Pour la protection solaire et l’hydratation, les lunettes Maui Jim (modèle Kanaio Coast) sont mentionnées pour leur protection et leur design, les Izipizi (Office Havane) pour leur style intemporel, et la gourde Transit Flip Top Mug de Stanley 1913 pour son caractère isotherme, robuste et pratique lors des sorties.