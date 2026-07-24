Tiffanie Esposito : son canapé livré dans un petit carton et installé en 3 minutes

JOYA Home propose un canapé entier livré en deux cartons compacts, prêt à reprendre sa forme en quelques minutes après avoir été ouvert avec une simple paire de ciseaux, sans outil ni notice compliquée. La marque française met en avant une technologie de compression, baptisée SoftRecover , qui permet d’expédier un canapé complet dans un format ultra-compact et de l’installer facilement dans les appartements aux escaliers étroits ou aux ascenseurs miniatures. La solution séduit déjà des particuliers et des influenceurs, dont la téléspectatrice et mère de famille Tiffanie Esposito, qui a partagé son expérience sur Instagram.

L’origine du concept est une anecdote domestique : en aidant sa sœur Joya à déménager, le fondateur s’est heurté à un canapé qui ne passait ni par l’escalier ni par l’ascenseur. Une deuxième tentative avec un autre modèle a abouti à une structure cassée après montage. De ces deux déconvenues est née l’idée de concevoir un canapé esthétique, confortable et surtout facile à faire entrer chez soi. La technologie SoftRecover permet de compresser entièrement la structure avant expédition, solution qui vise à résoudre le casse-tête classique du transport de mobilier en milieu urbain.

Concrètement, le canapé arrive en deux colis compacts, manipulables par un particulier sans aide mécanique. Il suffit d’ouvrir l’emballage avec une paire de ciseaux pour voir la pièce retrouver sa forme initiale, sans tournevis ni notice à rallonge. Cette approche entend faciliter la livraison et l’installation dans les immeubles anciens, avec escaliers en colimaçon ou petits ascenseurs, où le passage des meubles provoque souvent des difficultés et des coûts supplémentaires.

Matériaux, confort et diffusion commerciale

Sur le plan technique, JOYA Home met en avant des choix de matériaux visant la durabilité et le confort. Les assises intègrent une mousse haute résilience de 32 kg/m³ associée à des ressorts ensachés, combinaison présentée comme garante de soutien, de souplesse et d’une tenue dans le temps supérieure aux mousses d’entrée de gamme. Les tissus utilisés proviennent d’Europe et sont certifiés OEKO-TEX, gage d’une fabrication sans substances nocives selon la norme concernée.

La praticité de l’offre ne se fait pas au détriment de l’esthétique : la gamme propose plusieurs coloris, dont blanc ivoire, gris, beige et noir. Sur Instagram, Tiffanie Esposito a témoigné le 14 janvier de sa satisfaction, évoquant le canapé comme un « petit cocon » familial propice aux moments de détente et aux soirées en famille. Sa publication illustre l’usage domestique et l’attrait pour un produit présenté comme à la fois confortable et simple à installer.

Commercialement, la marque se développe en France et prévoit une extension de sa présence à l’international, avec des projets d’implantation en Belgique, Espagne, Allemagne et Suisse. Le modèle logistique — expédition en deux colis compacts — est présenté comme une réponse aux contraintes des déménagements urbains, réduisant les besoins en véhicules de transport et en mains-d’œuvre spécialisés.