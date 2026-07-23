Shein prolonge ses soldes d’été en boutique jusqu’au 28 juillet

Shein propose une série d’animations et de réductions dans ses boutiques physiques françaises du 24 juin au 28 juillet, offrant des remises importantes sur une sélection de vêtements et d’accessoires et des expériences ludiques en magasin. La tournée, qui a déjà fait étape à Reims et Grenoble, est actuellement à Dijon jusqu’au 25 juillet et vise à attirer les clients par des animations comme un « Mirror Style » avec Photo Wall, une roue « Spin the Wheel » et des sessions de Quick Q&A.

Sur le plan commercial, l’opération permet aux consommateurs de profiter de soldes estivaux dans les six magasins physiques de l’enseigne en France, avec des remises sur une large sélection d’articles. Shein met en avant la possibilité de renouveler son dressing estival tout en maîtrisant son budget, en combinant prix réduits et animations gratuites pour les visiteurs.

Les animations prévues en magasin sont destinées à rendre la visite plus conviviale et interactive. Le Mirror Style, équipé d’un Photo Wall, permet d’essayer des tenues et d’immortaliser son look ; la Spin the Wheel offre la possibilité de repartir avec des cadeaux ou des bons d’achat ; le Quick Q&A vise à recueillir les habitudes et les envies des clientes afin d’adapter l’offre en boutique.

Grande campagne d’été Shein

La « grande campagne d’été Shein » combine soldes et expérience physique : après des étapes à Reims et Grenoble, la tournée est à Dijon jusqu’au 25 juillet, avec des rendez-vous ouverts au public et des animations conçues pour prolonger l’engagement client au-delà du simple acte d’achat. Ces événements en boutique viennent compléter l’activité en ligne pour une enseigne connue pour son succès sur internet.

Au cœur de l’initiative, la dimension expérientielle est mise en avant. En invitant les visiteurs à essayer les pièces, à se prendre en photo et à participer à des jeux, Shein cherche à valoriser le contact direct avec les collections et à proposer une alternative au parcours d’achat purement digital. Les animations sont présentées comme des éléments de divertissement intégrés à la période des soldes.

Les lots distribués via la Spin the Wheel ou d’autres opérations en boutique comprennent des cadeaux et des articles de mode dont la valeur peut atteindre 50 euros. Ces récompenses sont destinées à créer un effet de surprise et à encourager la fréquentation lors des journées d’animation.

L’initiative souligne également le rôle grandissant des points de vente physiques dans la stratégie de Shein, permettant aux clients de voir les collections, d’essayer des vêtements et d’interagir avec le personnel en magasin. L’opération commerciale se déroule sur l’ensemble de la période indiquée, du 24 juin au 28 juillet, tandis que la tournée d’animations s’achèvera à Dijon le 25 juillet.