Un joueur français condamné à 6 mois de prison par la justice espagnole

Selon les informations relayées par AS ce mardi, l’attaquant français de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder, a été lourdement sanctionné par la justice espagnole pour fraude fiscale.

Wissam Ben Yedder, qui joue pour l’AS Monaco depuis 2019, est confronté à des poursuites judiciaires en Espagne. Selon des informations relayées par AS, l’attaquant a été reconnu coupable de fraude fiscale alors qu’il évoluait au Séville FC. Il a ainsi été condamné à six mois et un jour de prison et doit s’acquitter d’une amende de 133 798,70€. Toutefois, l’international Français n’ira pas en prison. En effet, la justice a accepté «la suspension de la peine d’emprisonnement pour une période de deux ans, à condition que l’accusé ne récidive pas pendant la période de suspension.»

« La possibilité de surseoir à l’exécution des peines privatives de liberté n’excédant pas deux ans est établie lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exécution de la peine ne soit pas nécessaire pour éviter la commission future de nouveaux crimes par le délinquant, pour lesquels les circonstances du crime commis, la situation personnelle du détenu, ses antécédents et son comportement ultérieur doivent être pris en compte », explique le tribunal. « Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de la peine prononcée de six mois et un jour de prison et de l’absence de casier judiciaire, ainsi que du fait d’avoir satisfait aux responsabilités civiles, il convient d’accepter la suspension.«

- Publicité-

Wissam Ben Yedder, âgé de 32 ans, a disputé 26 matches avec Monaco en Ligue 1 cette saison. Il a notamment inscrit 17 buts dans le championnat français, permettant aux Monégasques (4e) de se pointer à seulement 5 points de la deuxième place du classement, qualificative pour la Ligue des champions.