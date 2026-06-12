CDM 2026: Jérôme Boateng critique sévèrement l’Afrique du Sud après sa défaite face au Mexique

Battu 2-0 par le Mexique pour son entrée en Coupe du monde 2026, l’Afrique du Sud a essuyé de vives critiques. Consultant pour beIN Sports, Jérôme Boateng a notamment pointé du doigt un manque d’intensité et de maîtrise des Bafana Bafana, déjà sous pression dans le groupe A.

L’ancien international allemand Jérôme Boateng n’a pas mâché ses mots après la prestation de l’Afrique du Sud, battue 2-0 par le Mexique pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, jeudi soir à l’Estadio Azteca. Les Bafana Bafana ont parfaitement lancé leur campagne, mais ont rapidement été dépassés par l’intensité mexicaine. Portés par un public incandescent, les locaux ont fait la différence grâce à des réalisations de Julián Quiñones et Raúl Jiménez, inscrites à chaque période. Globalement dominée, la sélection sud-africaine a subi le rythme imposé par son adversaire dès les premières minutes. Malgré quelques phases de possession, elle n’est jamais parvenue à réellement inquiéter la défense mexicaine, tout en affichant des fragilités inquiétantes dans le secteur défensif.

Consultant pour beIN Sports, Jérôme Boateng, passé notamment par le Bayern Munich et Manchester City, s’est montré particulièrement critique à l’issue de la rencontre, déplorant un manque d’intensité et de cohésion. « J’ai des origines africaines et je suis très déçu par l’Afrique du Sud aujourd’hui. Il n’y avait ni âme ni performance digne de représenter le continent africain », a-t-il lancé. L’ancien défenseur central a également pointé du doigt les choix tactiques du staff sud-africain, estimant que l’approche adoptée avait été trop prudente face à une équipe mexicaine plus tranchante. « On a vu beaucoup d’erreurs et de naïveté. L’entraîneur a été trop défensif avec une équipe en difficulté. Il faut être honnête, ce n’était pas suffisant », a-t-il ajouté. Avec cette défaite, l’Afrique du Sud se retrouve déjà sous pression dans le groupe A, avant une deuxième journée décisive face à la République tchèque.



