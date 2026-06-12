Afrique du Sud: Ime Okon refuse de s’alarmer après le revers face au Mexique

Défaits par le Mexique (2-0) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, les Bafana Bafana veulent rapidement rebondir. Malgré la déception, le défenseur Ime Okon assure que la sélection sud-africaine reste concentrée sur son prochain rendez-vous face à la République tchèque.

Le défenseur sud-africain Ime Okon a appelé ses coéquipiers à rapidement tourner la page après la défaite concédée face au Mexique (2-0), jeudi soir, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Opposés à l’un des pays hôtes de la compétition dans un stade acquis à la cause des locaux, les Bafana Bafana ont subi la loi d’une sélection mexicaine plus réaliste. Julián Quiñones et Raúl Jiménez ont offert la victoire au Mexique, plaçant déjà l’Afrique du Sud dans une situation délicate dans le groupe A.

Malgré ce revers, Okon préfère retenir les aspects positifs de la prestation sud-africaine et assure que l’équipe reste pleinement mobilisée pour la suite du tournoi. « C’était un match difficile. Nous avons eu de bonnes séquences et des moments où nous avons réussi à imposer notre jeu. Nous devons maintenant regarder vers l’avant et rester positifs. Bien sûr, cette défaite fait mal, mais notre attention est déjà tournée vers le prochain match », a confié le défenseur à SportyTV après la rencontre.

Les hommes d’Hugo Broos n’auront désormais plus le droit à l’erreur. Leur prochaine sortie face à la République tchèque, prévue à Atlanta, s’annonce déjà déterminante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Une nouvelle contre-performance compromettrait sérieusement les chances sud-africaines de poursuivre l’aventure mondiale.





