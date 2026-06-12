CDM 2026: Zlatan Ibrahimovic voit le Ghana capable de bousculer l’Angleterre et la Croatie

Zlatan Ibrahimovic estime que le Ghana peut créer la surprise dans un groupe relevé face à l’Angleterre et la Croatie. Les Black Stars, en pleine préparation aux États-Unis, abordent la Coupe du monde 2026 avec ambition et l’objectif de retrouver les phases finales.

L’ancienne gloire du football suédois, Zlatan Ibrahimović, estime que le Ghana possède les qualités nécessaires pour bousculer la hiérarchie dans le groupe L de la Coupe du monde 2026. Selon lui, les Black Stars sont capables de prendre des points face à l’Angleterre et à la Croatie, deux des favoris de la poule. La compétition a débuté le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Ghana, qualifié pour sa cinquième phase finale de Coupe du monde, entrera en lice le 17 juin face au Panama avant d’affronter l’Angleterre puis la Croatie.

Versé dans un groupe particulièrement relevé, le quadruple représentant africain devra se mesurer à deux poids lourds du football européen. Mais pour Ibrahimović, la sélection ghanéenne dispose des atouts nécessaires pour créer la surprise. « Je soutiens évidemment la Croatie dans ce tournoi. Mais le Ghana est une équipe très talentueuse et il sera intéressant de voir jusqu’où elle peut aller. Je pense que l’Angleterre et la Croatie sont favorites pour les deux premières places, mais le Ghana a les moyens de leur prendre des points et de déjouer les pronostics », a confié l’ancien attaquant.

Dans le même temps, les Black Stars poursuivent leur préparation aux États-Unis. Après une semaine de stage dans la région de Washington, la sélection ghanéenne a rejoint Providence, dans l’État du Rhode Island, où elle a installé son camp de base. Les hommes du sélectionneur ghanéen s’entraîneront sur les installations de l’université Bryant avant de s’envoler pour Toronto le 15 juin. Ils y disputeront leur premier match du tournoi face au Panama, le 17 juin au BMO Field.

Le Ghana abordera cette Coupe du monde avec l’ambition de retrouver les sommets. La sélection ouest-africaine rêve de renouer avec l’exploit de 2010, lorsque les Black Stars avaient atteint les quarts de finale en Afrique du Sud, la meilleure performance de leur histoire dans la compétition. Depuis, les Ghanéens ont participé aux éditions 2014, 2022 et 2026, sans parvenir à rééditer cet exploit.





