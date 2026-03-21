«Un joueur de classe mondiale», Raúl García encense Lookman avant le derby Real Madrid – Atlético

Arrivé cet hiver, Ademola Lookman s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’Atlético Madrid, au point de séduire Raúl García, qui voit en lui un futur joueur de classe mondiale.

L’ancien international espagnol Raúl García n’a pas tari d’éloges sur les débuts tonitruants d’Ademola Lookman sous les couleurs de l’Atlético Madrid, allant jusqu’à le qualifier de « joueur de classe mondiale ». Arrivé cet hiver en provenance de l’Atalanta, l’international nigérian s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du dispositif de Diego Simeone. En à peine quelques semaines, l’ailier de 28 ans affiche déjà des statistiques solides avec quatre buts et quatre passes décisives en treize apparitions toutes compétitions confondues.

Une montée en puissance qui n’étonne pas le milieu offensif espagnol. « Il a fait une entrée fracassante. C’est rare de s’imposer dans l’équipe comme il l’a fait. Je pense qu’il a le potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale », a-t-il confié à Europa Press, avant d’ajouter : « Ses performances ne me surprennent pas. » Brillant notamment lors de la double confrontation remportée face à Tottenham Hotspur, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Lookman s’est encore distingué en étant impliqué dans l’action ayant mené au but de Julián Álvarez.

Désormais pleinement intégré chez les Colchoneros, le buteur des Super Eagles entend poursuivre sur sa lancée. Et cela passe par le derby madrilène de ce dimanche face au Real Madrid. Les deux voisins s’affrontent demain soir au Santiago Bernabeu à partir de 21 heures (GMT+1), pour le compte de la 29è journée de Liga.

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