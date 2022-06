« un cadre de concertation va être une loi de trop », Nourénou Atchadé

A la sortie d’un tête-à-tête qu’il a eu le lundi 13 Juin 2022 avec Boni Yayi, le président Patrice Talon a évoqué la nécessité d’instaurer dans les plus brefs délais, un cadre de concertations pour des rencontres périodiques avec les anciens chefs d’Etat. Une idée que ne partage pas le vice-président des démocrates, Nourénou Atchadé.

L’idée d’instauration d’un cadre de concertations pour des rencontres périodiques avec les anciens présidents émise par Patrice Talon ce lundi 13 Juin 2022 rencontre déjà des résistances. Sur l’émission « Actu Matin » de Canal 3 Bénin de ce mardi 14 Juin, l’ancien député Nourénou Atchadé ne perçoit pas la pertinence de l’idée du président de la République.

Pour lui, tenir des concertations périodiques avec les anciens présidents de la République ne nécessite pas d’une formalisation. Il suffit, indique-t-il, que le président en exercice ait la volonté de consulter ses prédécesseurs. Le vice président des démocrates craint qu’en voulant formaliser ce cadre, qu’on mette les chaînes aux pieds des anciens présidents.

A croire ce responsable politique, une formalisation risque d’être contraignant pour ces anciens présidents de la République alors que nulle part au monde, il n’est interdit aux anciens chefs d’Etat de faire de la politique.

L’idée ne semble pas pertinente pour l’ancien parlementaire qui affirme qu’on a pas besoin d’un cadre légal pour la concertation entre anciens présidents de la République et le président en exercice. « Cela va être une loi de trop« , a-t-il insisté sur l’émission « Actu Matin » de ce mardi. D’ailleurs, cela n’existe nulle part au monde, indique-t-il comme pour dire que c’est une idée à mettre de côté.

Le point de la rencontre entre Talon et Yayi Boni

Après leur tête-tête, le président Patrice Talon s’est confié à la presse sur le contenu de ses échanges avec son prédécesseur. Le chef de l’Etat a d’abord indiqué que les rencontres du genre sont importantes parce qu’elles peuvent contribuer au renforcement de l’unité. »

« Nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière pour que, moi, je puisse profiter de vous et que mes successeurs puissent profiter de vous et de moi », a déclaré le Président Patrice Talon en s’adressant à son hôte.

Il n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter ce dernier pour la qualité de sa gouvernance pendant les dix ans qu’il a faits à la tête du pays. « Par votre expérience aussi bien politique que dans la gouvernance de manière générale avec le nombre d’années que vous avez passées ici, j’aurais beaucoup à apprendre de vous« , avait ajouté le président Patrice Talon avant d’évoquer les points abordés lors du tête-à-tête.

J’ai rencontré, il y a quelques jours, avant vous, a-t-il indiqué, le Président Nicéphore SOGLO pour les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle.

S’adressant aux professionnels des médias, il précise qu’il a rencontré les anciens présidents de l’Assemblée nationale y compris celui qui est en exercice pour échanger également sur les problèmes de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l’insécurité, la paix, la paix politique avec tout ce que ça comporte.

« Je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir d’échanger avec vous sur ces sujets, me nourrir de vos expériences, de vos conseils. Merci de rester disponible« , avait conclu Patrice Talon.