Poutine va-t-il déclarer l’ex-président Viktor Ianoukovitch nouveau chef de l’Ukraine, en remplacement de Zelenskyy ? Selon le média en ligne “Ukrayinska Pravda”, plusieurs scénarios seraient à l’étude pour rendre le pouvoir à l’ancien président ukrainien.

L’ancien président ukrainien en exil, Viktor Ianoukovitch pourrait être déclaré prochain président de l’Ukraine. L’Independent de Kiev a tweeté, citant un rapport de l’Ukrayinska Pravda, un journal en ligne, que l’ancien président était préparé par le Kremlin pour une occasion spéciale. Selon un scénario, le Kremlin essaierait d’y déclarer le « président de l’Ukraine », a rapporté Ukrainska Pravda.

⚡️Media: Putin wants to reinstate Yanukovych as president of Ukraine.



Viktor Yanukovych is allegedly in Minsk, and the Kremlin is preparing an operation to replace Zelensky with the ex-president ousted by the EuroMaidan Revolution in 2014, according to Ukrainska Pravda’s sources