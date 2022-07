Ukraine: les photos glamours du couple Volodymyr et Olena Zelensky créent la polémique

Volodymyr Zelensky et Olena Zelenska main dans la main, enlacés… Le shooting photo du président ukrainien et sa Première dame pour Vogue est vivement critiqué. Sur Twitter, les internautes déplorent leur apparition dans un magazine de mode alors que le pays est en guerre contre la Russie.

Les photos ne sont pas passées inaperçues. Le magazine Vogue dévoile cette semaine une interview inédite d’Olena Zelenska dans laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprime à ses côtés. La première dame, qui pose également en couverture, témoigne des cinq mois de guerre contre la Russie et des conséquences sur son quotidien et celui de sa famille. “Ces derniers mois ont été les pires de ma vie et les pires de la vie de tous les Ukrainiens”, confie Olena Zelenska.

Pour accompagner cette interview à cœur ouvert, le magazine a publié une série de photos du couple prises par Annie Leibovitz, la photographe des stars. Et c’est là que le bât blesse. Les clichés en noir et blanc montrent le couple qui se tient la main dans le palais présidentiel, ou tendrement enlacé sur un fond bleu pâle. Olena Zelenska pose même devant les restes d’un avion détruit, vêtue d’un long manteau bleu marine, le regard au loin, entourée de femmes soldats.

Cette mise en scène très esthétique, alors que le pays est à feu et à sang, a révolté de nombreux internautes qui ont fait part de leur mécontentement sur Twitter. « Pendant qu’il envoie ses hommes à la bataille, Zelensky et sa femme posent pour le magazine Vogue » ; « Donc, la guerre fait rage en Ukraine et ils font des séances photo pour un magazine de mode ? Sympa » ; « Une quantité massive de soldats ukrainiens meurent chaque jour, Zelensky : faisons un tournage à la mode », peut-on lire sur le réseau social.

« Alors qu’il force des millions de civils ukrainiens à mourir face à l’une des armées les plus puissantes du monde, Zelensky et sa femme, Olena Zelenska, ont posé pour Vogue. Le spectacle de la guerre. Ils ne pourraient pas être plus frivoles », se désole un internaute espagnol.

Le couple est accusé par de nombreux utilisateurs de Twitter de « romantiser la guerre » et de la banaliser. « Quelle affreuse banalisation de la guerre en Ukraine, U2 jouant dans le métro et maintenant les Zelensky posant pour Annie Leibovitz dans une interview de Vogue. Quelle façon de faire le jeu de Poutine et de sa propagande », pointe un autre internaute espagnol.