Ukraine : huit morts dans des frappes russes, une maternité endommagée à Kyiv

Huit personnes ont été tuées jeudi 24 septembre lors d’une vague de frappes russes contre l’Ukraine, selon les autorités ukrainiennes. Deux décès ont été signalés à Kyiv et six autres dans la région de Kharkiv.

Dans la capitale, huit personnes ont également été blessées. La façade, les fenêtres et les portes d’une maternité ont été endommagées. Aucun patient ni membre du personnel n’a été touché. Une des victimes a été tuée sur le parking de l’établissement.

La direction médicale de la maternité a indiqué au média ukrainien UNN que neuf bébés y étaient nés pendant la nuit, dont un garçon dans l’abri souterrain au moment des explosions. L’établissement, qui accueillait 71 patients, a poursuivi ses activités.

Dans la région de Kharkiv, les frappes ont atteint une exploitation agricole et un entrepôt de légumes. Six personnes ont été tuées et douze blessées, d’après les procureurs régionaux cités par Reuters.

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L’armée de l’air ukrainienne a recensé 282 drones et missiles lancés pendant l’attaque. Elle affirme en avoir détruit ou neutralisé 227. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir visé des installations de l’industrie de défense, des infrastructures logistiques et de télécommunications ainsi que des navires militaires ukrainiens.