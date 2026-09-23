Éthiopie : le Tigré entre en « guerre défensive », les combats gagnent l’Afar et l’Amhara

Les dirigeants du Tigré ont déclaré mercredi 23 septembre que leurs forces étaient entrées dans une « guerre défensive » contre le gouvernement fédéral éthiopien. Quatre sources citées par Reuters confirment des combats au Tigré ainsi que dans les régions voisines de l’Afar et de l’Amhara, au lendemain de la prise de plusieurs aéroports contrôlés par l’État fédéral.

L’administration régionale dirigée par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) affirme avoir ordonné à ses forces de répondre à une offensive du pouvoir d’Abiy Ahmed. Getachew Reda, conseiller du Premier ministre et ancien responsable du TPLF, présente au contraire l’opération comme une « offensive générale » tigréenne contre les positions gouvernementales. Ni le gouvernement fédéral ni le TPLF n’ont répondu directement aux demandes de réaction de Reuters.

Dans l’Afar, les autorités régionales accusent le TPLF d’avoir lancé une invasion et promettent de se défendre avec leurs alliés. Selon une source gouvernementale, une source diplomatique, une source humanitaire et une source liée aux groupes armés, les forces tigréennes combattent avec un groupe local dans l’Afar et avec les miliciens Fano dans l’Amhara. L’ampleur des affrontements et un éventuel bilan humain restent inconnus.

Les forces tigréennes avaient pris dans la nuit l’aéroport Alula Aba Nega de Mekele ainsi que d’autres installations fédérales de la région. Ethiopian Airlines a suspendu ses liaisons vers Mekele, Axoum et Shire à partir du 23 septembre. La compagnie n’a communiqué aucune date de reprise.

Publicité

Cette escalade survient trois jours après l’annonce d’une alliance entre le TPLF et six autres groupes armés visant à renverser le gouvernement d’Abiy Ahmed. Le mouvement Fano, qui combattait aux côtés du pouvoir fédéral pendant la guerre de 2020-2022, appartient désormais à cette coalition.

L’accord de Pretoria, signé en novembre 2022, avait mis fin à un conflit qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts selon les estimations citées par Reuters. Les deux camps s’accusent depuis des mois de violer ce texte, tandis que le TPLF a repris en mai le contrôle de l’administration régionale créée dans le cadre de l’accord.