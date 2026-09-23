KwaMakhutha : 11 personnes tuées dans une maison, trois hommes recherchés

Onze personnes ont été tuées et trois autres blessées dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 septembre 2026 à KwaMakhutha, au sud de Durban, dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal. La police a lancé une traque contre trois hommes soupçonnés d’avoir ouvert le feu dans une maison.

Selon le porte-parole de la police provinciale, le colonel Robert Netshiunda, quatorze personnes, treize hommes et une femme enceinte, se trouvaient dans l’habitation située dans le secteur de Ziko. Trois hommes seraient entrés peu avant 23 heures et auraient tiré sur le groupe.

Dix victimes, parmi lesquelles la femme enceinte, sont mortes sur place. Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital, mais l’une d’elles a succombé à ses blessures. Le bilan communiqué par la police s’établit ainsi à onze morts et trois blessés.

Les policiers de KwaMakhutha et l’équipe de recherche du district d’eThekwini ont été déployés sur les lieux. Le mobile de l’attaque n’est pas encore établi. La police indique qu’un affrontement entre groupes rivaux ne peut pas être écarté, sans présenter cette piste comme une conclusion.

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Les premières investigations montrent par ailleurs que certaines victimes figuraient dans les radars du renseignement criminel pour des activités présumées dont la nature n’a pas été précisée. Les autorités disent préserver ces informations afin de ne pas compromettre l’enquête.

Le Premier ministre provincial du KwaZulu-Natal, Thamsanqa Ntuli, doit se rendre à KwaMakhutha ce mercredi. Son cabinet a annoncé des échanges avec les forces de l’ordre, les représentants de la communauté et les familles touchées, tandis que les trois assaillants présumés restent recherchés.