Mali : plus de 100 soldats tués à Dioura, l’armée ne chiffre pas ses pertes

Le bilan de l’attaque du 10 septembre contre le camp militaire de Dioura, dans le centre du Mali, dépasse désormais 100 soldats maliens tués, selon plusieurs sources sécuritaires, militaires et locales citées par Reuters et l’AFP. L’état-major malien reconnaît des morts dans ses rangs, mais n’a toujours communiqué aucun bilan chiffré.

Une source sécuritaire interrogée par Reuters évalue les pertes à 130 soldats tués et affirme que plus de 100 militaires ont été faits prisonniers. Une source diplomatique évoque de son côté environ 120 morts. Ces estimations ne sont pas confirmées officiellement et le nombre exact de militaires capturés reste incertain.

L’AFP avait déjà fait état, le 18 septembre, de plus de 100 militaires maliens tués et de cinq membres russes d’Africa Corps morts dans l’assaut. Un officier de l’état-major cité par l’agence évoquait un rapport de la prévôté faisant état d’une centaine de disparus, d’une trentaine de blessés et d’environ 30 prisonniers. Un premier bilan publié quelques jours après l’attaque faisait état d’au moins 50 soldats tués.

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l’assaut. Il affirme avoir tué 150 soldats et capturé 93 militaires. Ces chiffres, diffusés par le groupe jihadiste, n’ont pas été vérifiés de manière indépendante.

Publicité

Dans sa communication du 19 septembre, l’armée malienne a indiqué avoir mené pendant plus d’une semaine des opérations aéroterrestres dans le secteur. Deux compagnies ont été évacuées de la garnison et l’état-major a reconnu que des militaires maliens avaient été tués, tout en affirmant avoir infligé des pertes importantes aux assaillants. Les recherches pour retrouver des soldats retenus en otage se poursuivent.

À Sévaré et Konna, dans la même région, le JNIM a également revendiqué des attaques contre des positions militaires. Reuters rapporte que l’aéroport militaire de Sévaré a subi plusieurs nuits de tirs et qu’une quarantaine de soldats maliens blessés et de combattants russes ont été vus à l’hôpital de la ville.