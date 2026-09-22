Nigeria : 15 morts à Kebbi, des habitants fuient après des affrontements communautaires

Au moins 15 personnes, dont le chef traditionnel de Lafagu, ont été tuées dans des affrontements communautaires dans l’État de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, selon plusieurs médias nigérians. Des habitants ont quitté la localité pour se réfugier à Bagudo, sur fond de fortes tensions.

Des témoignages recueillis par la presse locale relient les violences à un cycle d’attaques et de représailles impliquant des membres des communautés peule et kambari. La police n’a pas encore communiqué de version détaillée établissant les responsabilités dans l’ensemble des morts.

Le chef traditionnel de Lafagu, Alhaji Saidu Mujeli, figure parmi les victimes. La police de l’État de Kebbi avait confirmé dès dimanche sa mort et annoncé des arrestations. Un membre de sa famille affirme que sa résidence a été incendiée avant qu’il ne soit emmené par les assaillants.

Le commissaire de police de l’État de Kebbi, Umar Muhammad Hadejia, a ensuite indiqué que six suspects avaient été interpellés en lien avec les violences. Il a également fait état du déploiement de forces de sécurité dans la zone et d’un retour relatif au calme, alors que l’enquête se poursuit.

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Le gouverneur Nasir Idris a reconnu des pertes en vies humaines et des déplacements de population à Lafagu et Buya. Il affirme que son administration travaille avec les services de sécurité pour identifier les responsables et créer les conditions permettant aux habitants ayant abandonné leurs maisons, leurs champs et leurs activités de revenir sans risque.

L’État de Kebbi se trouve dans le nord-ouest du Nigeria. Selon les données officielles du gouvernement de l’État, il partage une frontière internationale avec le Niger au nord et avec le Bénin à l’ouest.