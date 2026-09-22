Burkina Faso : près de 300 blindés Nanga, Traoré refuse de dévoiler l’usine

Le président burkinabè Ibrahim Traoré affirme que près de 300 véhicules blindés Nanga ont été produits ou adaptés localement depuis novembre 2025. Il assure que la société chargée de ces engins, Faso Armored, restera hors de la vue du public au nom du secret défense.

Ces véhicules sont destinés aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Le chef de l’État s’exprimait lundi 21 septembre à Koulouba devant les lauréates du concours scientifique féminin HAKILI Mousso.

La présidence burkinabè confirme cette audience et précise que la rencontre était consacrée à l’importance des sciences dans le développement. Selon les propos de Traoré rapportés par des médias burkinabè, le programme des Nanga a commencé en 2023 et a connu plusieurs prototypes avant d’aboutir au modèle actuellement déployé.

Les Nanga avaient été présentés publiquement quelques jours plus tôt. Le 13 septembre, le Service d’information du gouvernement avait mis en avant des « véhicules blindés made in Burkina Faso ». Les engins sont décrits comme des pick-up dont la carrosserie a été remplacée par un blindage conçu et réalisé localement, avec des adaptations destinées aux contraintes du terrain burkinabè.

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Ibrahim Traoré a lié ce choix à la volonté de réduire la dépendance du pays aux fournisseurs étrangers. Lors de la première présentation, il avait affirmé ne plus vouloir passer de nouvelles commandes de véhicules blindés à l’extérieur et vouloir privilégier la production sur place. Lundi, il a soutenu que Faso Armored était une société burkinabè créée pour ce programme.

Le président a aussi affirmé que quatre à cinq autres entreprises travailleraient discrètement dans le secteur militaire. Il n’a pas détaillé leurs activités. Concernant Faso Armored, il a exclu une inauguration publique et a déclaré que ceux qui demandaient à voir l’entreprise ne la verraient pas, présentant cette discrétion comme une exigence de sécurité.

Cette orientation s’inscrit dans une stratégie plus large de production locale d’équipements destinés aux forces de sécurité. Le 9 septembre, le Burkina Faso a inauguré à Bobo-Dioulasso le complexe TEXFORCES-BF, doté d’un capital annoncé de 17 milliards de FCFA et chargé notamment de produire des tenues pour les forces de défense et de sécurité.