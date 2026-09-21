Le Pakistan frappe l’Afghanistan, Kaboul promet de répondre

Le Pakistan a mené lundi des frappes aériennes en Afghanistan, une opération qu’Islamabad dit avoir dirigée contre trois cibles liées à des groupes armés. Le gouvernement pakistanais affirme que 28 militants et kamikazes ont été tués. À Kaboul, les autorités talibanes font état de trois civils morts et de quatre blessés et promettent une réponse.

Le ministère pakistanais de l’Information et de la Radiodiffusion présente les frappes comme la suite d’une opération de renseignement menée autour de Kohat, Hangu et Thal, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Selon Islamabad, les bombardements ont visé des camps et des refuges, dont un centre d’entraînement pour kamikazes, ainsi que des stocks d’armes et de munitions.

Les autorités afghanes livrent un bilan différent. Le porte-parole adjoint des talibans, Hamdullah Fitrat, affirme qu’une maison a été touchée dans la province de Kunar, tuant trois membres d’une même famille et blessant quatre autres personnes. Deux sites auraient également été frappés dans le district de Barmal, dans la province de Paktika, où un magasin et une maison inoccupée ont été détruits sans victime signalée.

La Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan a confirmé la mort de trois civils, un homme, une femme et une fille. Cette confirmation contredit l’affirmation pakistanaise selon laquelle les frappes n’auraient causé aucun dommage collatéral.

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Le ministère afghan des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires pakistanais à Kaboul et lui a remis une note de protestation. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré que l’Afghanistan « répondra de manière appropriée à cette agression ».

Les frappes interviennent après une série d’attaques meurtrières au Pakistan. Vendredi, une attaque contre un complexe policier à Kohat a fait au moins 24 morts. Dimanche, un nouvel échange de tirs dans le district voisin de Hangu a tué six soldats pakistanais et huit militants, selon l’armée pakistanaise.

Islamabad accuse depuis plusieurs années les autorités talibanes afghanes d’abriter des combattants qui traversent la frontière pour mener des attaques au Pakistan, notamment des membres du Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kaboul rejette cette accusation et affirme que l’insurrection pakistanaise relève d’un problème intérieur.

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Les frappes de lundi interrompent près de trois mois de relative accalmie entre les deux voisins. Le ministère pakistanais de l’Information a indiqué que sa campagne de contre-terrorisme, baptisée « Ghazab lil Haq », se poursuivrait dans le cadre du programme Azm-e-Istehkam.