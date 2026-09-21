Face à Moscou, 4 000 pages de plans pour le flanc est de l’OTAN

L’OTAN dispose d’environ 4 000 pages de plans militaires pour différents scénarios d’escalade sur son flanc oriental, a indiqué samedi 19 septembre à Copenhague l’amiral Giuseppe Cavo Dragone, président du Comité militaire de l’Alliance.

Les documents vont d’une crise limitée ou d’une ingérence sur le territoire allié jusqu’aux situations pouvant conduire à l’application de l’article 5 sur la défense collective.

Ces plans s’inscrivent dans l’architecture de défense régionale mise en place après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Leur contenu opérationnel reste classifié, mais ils définissent les réponses, les mouvements de forces et les mécanismes de décision prévus selon le niveau de menace.

Les chefs d’état-major des 32 pays membres se sont réunis les 18 et 19 septembre dans la capitale danoise. L’OTAN indique que les discussions ont porté sur le renforcement de la dissuasion et de la défense collectives, la préparation opérationnelle, les nouvelles capacités militaires et le soutien à l’Ukraine.

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À l’issue de la réunion, Giuseppe Cavo Dragone a affirmé que la structure de commandement, les soldats et les armements nécessaires étaient prêts, tout en précisant que l’Alliance poursuivait l’augmentation de ses moyens. L’OTAN n’a annoncé à cette occasion ni nouveau déploiement majeur ni activation de l’article 5.

Le responsable militaire a relié cette préparation aux incidents observés ces dernières semaines en Europe, citant des violations d’espace aérien, des incursions de drones et des activités hybrides attribuées à la Russie. Dans son compte rendu officiel, l’Alliance estime que ces actions cherchent à tester la détermination de ses membres et affirme rester prête à défendre l’ensemble de son territoire.

La séquence intervient après une mise en garde du Premier ministre polonais Donald Tusk. Devant le Parlement à Varsovie, il a déclaré que des renseignements recueillis par des pays alliés faisaient craindre des attaques hybrides de drones ou de missiles contre des États soutenant l’Ukraine, qui pourraient être présentées comme accidentelles. Ces évaluations n’ont pas été rendues publiques.

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L’Alliance a déjà renforcé son dispositif sur son flanc oriental, où elle maintient des forces terrestres avancées dans huit pays membres et prévoit des mécanismes permettant d’accroître rapidement cette présence. En septembre 2025, elle avait notamment lancé « Sentinelle orientale » pour renforcer sa posture le long de ce flanc.

Le Comité militaire de l’OTAN doit se réunir de nouveau en session plénière en janvier 2027 à Bruxelles, selon le calendrier publié par l’Alliance.