Alabuga pourrait fournir de quoi produire 28 000 drones russes de plus par an

Une extension de l’usine russe Alabuga-Volokno pourrait fournir suffisamment de fibre de carbone pour les cellules d’environ 28 000 drones d’attaque supplémentaires par an à partir de 2029. Ce chiffre n’est pas un objectif officiel annoncé par Moscou : il s’agit de l’estimation d’un expert à partir de la capacité industrielle décrite dans des documents internes de Rosatom obtenus par POLITICO.

Les plans portent sur une nouvelle ligne capable de produire 500 tonnes supplémentaires de fibre de carbone de qualité aérospatiale chaque année dans la zone économique spéciale d’Alabuga, au Tatarstan. Selon les documents examinés par le média américain, le gouvernement russe a approuvé le projet en mai 2026. La construction doit être achevée en 2027, avant une montée à pleine capacité prévue en 2029.

Des images satellite prises entre mai et juillet montrent des travaux de préparation sur le terrain voisin de l’usine existante. David Albright, président de l’Institute for Science and International Security, a également examiné des images d’août et constaté la préparation des fondations. Les documents ont par ailleurs été examinés par des responsables américains et ukrainiens, qui en ont confirmé l’authenticité à POLITICO. Rosatom n’a pas commenté leur contenu.

Une estimation, pas un objectif officiel de 28 000 drones

La fibre de carbone est utilisée pour renforcer les ailes et certaines structures internes des drones tout en limitant leur poids. Les documents mentionnent notamment une fibre UMT42S-3K destinée à l’industrie aérospatiale. À partir des 500 tonnes supplémentaires prévues, David Albright estime que l’usine pourrait fournir assez de matériau pour environ 28 000 cellules de drones de type Shahed-136, dont les Geran russes dérivent.

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Rapporté à l’estimation ukrainienne de plus de 36 000 drones Geran produits chaque année, ce volume représenterait une hausse potentielle d’environ 78 %. Le calcul suppose toutefois que la capacité additionnelle de fibre de carbone soit effectivement consacrée à cette famille d’appareils. Aucun document public russe consulté ne fixe lui-même un objectif de 28 000 drones supplémentaires par an.

La montée en puissance industrielle intervient alors que les drones à sens unique occupent une place croissante dans la campagne aérienne russe. Le Center for Strategic and International Studies estimait en juillet que la Russie déployait plus de 5 000 drones de type Shahed par mois en moyenne au début de 2026. Leur coût inférieur à celui des missiles permet de multiplier les salves et de solliciter fortement les défenses antiaériennes ukrainiennes.

Cette guerre des drones fonctionne désormais dans les deux sens. Le 20 septembre, Moscou a subi une attaque record de drones qui a fait des morts et touché une raffinerie, selon les autorités russes. Dans le même temps, les forces russes continuent leurs frappes de longue portée contre des villes et des infrastructures ukrainiennes.

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Le site d’Alabuga-Volokno appartient à la filière matériaux avancés de Rosatom. Dans son rapport annuel 2015, le groupe nucléaire public russe indiquait déjà que cette usine de fibre de carbone avait été construite à sa demande dans la zone économique spéciale d’Alabuga. L’extension actuelle vise aussi, selon les documents internes rapportés par POLITICO, à réduire la dépendance aux importations de composants nécessaires aux composites de qualité aérospatiale.