Ukraine: des référendums d’annexion à la Russie dans plusieurs régions du 23 au 27 septembre

Les autorités prorusses de plusieurs régions de l’est et du sud de l’Ukraine ont annoncé mardi 20 septembre, la tenue de référendums d’annexion par la Russie du 23 au 27 septembre, une escalade majeure dans ce conflit.

Les autorités installées par Moscou dans plusieurs régions d’Ukraine ont annoncé mardi, la tenue dans l’urgence du 23 et 27 septembre de référendums d’annexion par la Russie, en pleine contre-offensive ukrainienne. La présidence ukrainienne a juré elle de « liquider » la menace russe.

Les pouvoirs séparatistes des régions de Louhansk et Donetsk ont tous les deux annoncé ces votes, tout comme celles de Kherson et Zaporijjia (sud). Toutes ces régions sont occupées en partie par l’armée russe. Ces scrutins interviendront alors que l’Ukraine entrera dans son huitième mois de guerre et que toutes ces zones font l’objet de combats et de bombardements.

Une initiative similaire des autorités d’occupation est également en cours dans les zones sous contrôle russe dans la région voisine de Zaporijjia (sud-est). Ces référendums, sur le modèle de celui qui a formalisé l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée (sud) par la Russie en 2014, dénoncée par la communauté internationale, font l’objet de préparatifs depuis plusieurs mois.

Le calendrier semble s’être accéléré du fait de la contre-offensive ukrainienne qui a forcé l’armée russe à la retraite dans le nord-est du pays. En effet, le parti Russie unie du président Vladimir Poutine visait lui le 4 novembre, jour de l’Unité nationale russe, qui commémore une révolte populaire du XVIIe siècle contre des forces polonaises à Moscou.