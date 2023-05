UFOA B U20 (F): le Bénin prépare sa demi-finale contre le Nigeria

-Publicité-

Adversaire du Nigéria en demi-finale de la Coupe UFOA B U20 (F), le Bénin prépare activement ce choc dont la victoire lui ouvrirait les portes de la finale. Et les Amazones multiplient les séances d’entrainement pour corriger les imperfections avant le jour J.

Le Bénin joue ce mercredi sa qualification pour la finale de la Coupe UFOA B U20 (F) qui se déroule au Ghana. Les Amazones affrontent le Nigéria à Kumasi, à l’occasion de la demi-finale du tournoi ouest-africain. Conscients des enjeux, Abdoulaye Ouzérou et son équipe se préparent activement pour ce match. Ils ont travaillé davantage sur les aspects tactiques de leur jeu, les phases de transition et les phases offensives en attaque placée.

L’objectif est de pouvoir tenir tête aux Super Falconets et peut-être créer la surprise. Cependant, Abdoulaye Ouzérou reste humble avant d’aborder cette demi-finale face au Nigeria. « À ce stade, il faut reconnaître sa place. Nous reconnaissons notre place. Nous allons rester modestes et faire ce que nous savons faire de mieux, comme nous l’avons fait contre le Ghana, et cela a fonctionné pendant 40 minutes », a déclaré le sélectionneur des Amazones.

Pour atteindre les demi-finales, le Bénin a dû se ressaisir après une défaite 3-0 contre le Ghana en ouverture, en remportant une victoire convaincante de 5-2 face à la Côte d’Ivoire. Quant au Nigeria, elles ont enchaîné trois victoires en autant de matchs pour terminer en tête du groupe B. Les deux équipes s’affronteront mercredi 31 mai 2023 à 18h30 GMT au Baba Yara Sports Stadium de Kumasi.

