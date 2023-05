UFOA B U20 (F): « Impossible n’est pas AMAZONE », de Chacus savoure la victoire face à la Côte d’Ivoire

-Publicité-

Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a réagi à la belle victoire des Amazones face à la Côte d’Ivoire (5-2), mardi soir, en

Coupe UFOA B U20 (F). Et le boss de la FBF a félicité les siens pour ce précieux succès.

Le Bénin est de retour dans la course à la qualification en demi-finale de la

Coupe UFOA B U20 (F). Les Amazones ont relancé leur tournoi après leur victoire face à la Côte d’ivoire. Dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe A, les Béninoises se sont imposées sur le score de 5-2. Un précieux succès des filles du coach Abdoulaye Ouzérou savouré par le président de la Fédération béninoise de football.

Dans un communiqué officiel, Mathurin de Chacus a félicité les jeunes béninoises pour leur exploit. « Nous avons suivi avec fierté et joie, votre brillante prestation face à vos homologues de la Côte d’Ivoire. Le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football et toute la grande famille du football béninois se joignent à moi pour vous dire bravo et félicitation. Nous sommes fiers de vous et vous encourageons à aller le plus loin possible. Avec la bravoure dont vous avez fait montre ce soir, nous comptons sur vous pour aller chercher la Finale. Impossible n’est pas AMAZONE« , peut-on lire dans le communiqué.

Avec trois points au compteur, à égalité de points avec le Ghana, les Amazones béninoises attendront le résultat du dernier match du groupe A entre les Black Princess et les Eléphanteaux pour savoir s’ils disputeront les demi-finales. Un nul ou une victoire des Ghanéennes arrangerait la sélection béninoise.

