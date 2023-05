UFOA B U20 (F): avant Bénin-Côte d’ivoire, les Amazones préviennent les Eléphants

-Publicité-

Battus d’entrée par le Ghana, les Amazones du Bénin assurent tout donner pour vaincre les Eléphants de la Côte d’Ivoire ce mardi et valider leur ticket pour les demi-finales de la Coupe UFOA B U20 (F).

Dos au mur après sa cinglante défaite face au Ghana (0-3), le Bénin doit réagir pour ne pas dire adieu au tournoi. Les Amazones défient ce mardi la Côte d’ivoire, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A de la Coupe UFOA B U20 (F) qui se déroule à Kumasi. Toutes les deux logées dans un groupe à trois équipes, le vainqueur de ce duel ouest-africain arrachera son billet pour la demi-finale du tournoi.

Un objectif qu’entend atteindre Abdoulaye Ouzérou et ses filles. A l’entraînement ce mardi, où elles ont eu des séances de préparation psychologue, physique et technico – tactique, Merveille Zinsou et ses coéquipières ont réaffirmé leur détermination à prendre les trois points de ce choc contre les Eléphants. La capitaine a d’ailleurs promis, au nom de toute l’équipe, se battre pour l’honneur.

Pour le sélectionneur des Amazones U20, l’objectif est clair. Il faut gagner la Côte d’Ivoire pour continuer l’aventure. « Je pense que notre vrai match et notre vrai adversaire, c’est la Côte d’Ivoire et sur ce match, il va falloir gagner tout simplement », a assuré Abdoulaye Ouzérou. Pour rappel, le Bénin affronte la Côte d’Ivoire ce mardi à 18h GMT au Baba Yara Sports Stadium de Kumasi.

