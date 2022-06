UFOA B U17: le Nigéria écrase le Togo et file en demi-finale

Sans trembler, le Nigéria a battu le Togo (3-1) mardi soir, en deuxième journée du tournoi UFOA B U17. Un deuxième succès de rang pour les Golden Eaglets qui sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi.

Tombeur du Ghana (4-2) en ouverture, le Nigéria a remporté mardi sa deuxième victoire consécutive dans ce tournoi de l’UFOA B U17. Les Golden Eaglets ont en effet battu le Togo mardi soir à Cape Coast dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe de cette compétition. Dans un match disputé au Cape Coast Sports Stadium, les nigérians cadets se sont imposés sur le score de 3-1.

Dominateurs, les Golden Eaglets ont rapidement lancé la partie avec l’ouverture du score par Kevwe Iyede en début de rencontre (13è). Va s’en suivre quelques minutes plus tard le but du break qui porte la marque de Precious Williams (21è). Au retour des vestiaires, les Togolais ont tenté de sonner la révolte avec la réduction du score par Komi Ahouankpo à un quart d’heure de la fin (75è). Mais les espoirs des Éperviers cadets d’arracher l’égalisation s’envolèrent très rapidement avec le troisième but des nigérians dans ce match à la 82è minute par Light Eke.

Le Nigéria remporte donc cette rencontre et finit cette phase de groupe en tête de la poule A. Les Golden Eaglets sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi. Derrière, le Ghana et le Togo vont s’affronter prochainement pour arracher le second billet qualificatif pour le carré d’as.