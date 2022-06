UFOA B U17: le Bénin retarde sa qualification en demi-finale face au Burkina Faso

Le Bénin a été battu par le Burkina Faso ce mercredi soir à Cape Coast à l’occasion de la deuxième journée du tournoi UFOA B U17. Une désillusion pour les Ecureuils cadets qui vont devoir chercher la qualification pour les demi-finales lors de la dernière journée.

Le Bénin a concédé ce mercredi sa première défaite en tournoi UFOA B U17. Une compétition qualificative pour la CAN U17 qui aura lieu en 2023 en Algérie. Les Ecureuils cadets se sont inclinés face au Burkina Faso (2-1) à Cape Coast Stadium à l’occasion de la deuxième journée du tournoi.

Cueillis à froid par les Etalons cadets qui ouvrent le score sur un coup de tête d’Appolinaire Bougma, les béninois vont revenir dans le jeu quelques minutes plus tard. Lancé par le virevoltant capitaine Yamirou Ouarou, élu homme du match lors de la victoire face à la Côte d’Ivoire (3-2), les Ecureuils U17 vont arracher l’égalisation à la 25è minute sur une réalisation de Seydou Mouzeed. Un score qui restera d’ailleurs inchangé jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les deux équipes vont se ruer à l’attaque avec pour intention de rapidement faire le break. Une stratégie qui a réussi aux Burkinabé qui inscrivent un second but à la 50è minute. Aidé par un pénalty obtenu suite à une faute obtenue sur un coéquipier, Ousmane Camara va battre Ziad Chabi pour le plus grand bonheur des siens. Un petit avantage que les Etalons conserveront jusqu’au coup de sifflet final malgré les assauts des béninois pour arracher l’égalisation. Score final : 2-1.

Le Burkina Faso remporte donc la partie et rejoint en demi-finale le Nigéria, tombeur du Togo (3-1). Le Bénin de son côté doit attendre la dernière journée pour essayer d’obtenir son billet pour le carré d’as face au Niger.