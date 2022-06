UFOA B U17/Ghana vs Togo: un Béninois dans le quatuor arbitral

Le Ghana et le Togo s’affrontent ce vendredi à Cape Coast dans le cadre de la troisième journée du tournoi UFOA B U17. Le Béninois Daniel Kassa fait partie du quatuor arbitral qui dirigera la rencontre.

La troisième et dernière journée du tournoi UFOA B U17 démarre ce vendredi avec une rencontre entre le Ghana et le Togo. Un match décisif pour les deux locataires du groupe A en quête de victoire pour se qualifier pour les demi-finales. La rencontre est prévue à Cape Coast stadium à partir de 16h (GMT)

Habitué à cette joute continentale, le Ghana part légèrement favori dans cette rencontre face à la formation togolaise. Un statut qui n’a jusqu’ici pas servi aux Black Starlets écrasés par les Golden Eaglets (2-4) devant leur public en ouverture. Une humiliation que l’équipe ghanéenne aura certainement envie de laver par un bon résultat.

En face, le Togo qui sort également d’une défaite logique face au Nigéria (1-3) doit rehausser son niveau pour avoir une chance de retrouver le carré d’as de cette compétition. Dans un match où ils portent le costume d’outsider, les Éperviers U17 devraient miser sur les failles de l’équipe adverse afin de s’en sortir.

Pour ce match, c’est l’arbitre Sadou Ali Barhamou qui sera aux commandes. Le sifflet nigérien officiera le match aux côtes de l’ivoirien Eba Medard Ettien et du burkinabé Soma Issouff, respectivement 1er et 2è assistant. Le quatrième arbitre est un béninois et a pour nom Daniel Luc Kassa. Quand au rôle de commissaire au match, il sera assuré par la burkinabé Sabine Marie Isabelle Tall tandis que le nigérien Boureima Boubacar sera à la coordination générale.