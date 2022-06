UFOA B U17: Ghana vs Togo ou la bataille pour la qualification en demi-finale

Le Ghana et le Togo s’affrontent ce vendredi à Cape Coast dans le cadre de la troisième journée du tournoi UFOA B U17. Un match décisif pour les deux équipes qui jouent leur qualification pour les demi-finales.

C’est la dernière chance d’atteindre les demi-finales et donc de poursuivre le tournoi UFOA B U17, qualificatif pour la CAN cadette qui aura lieu en Algérie en 2023. Mal embarqués dans le groupe A avec zéro point chacun derrière le Nigéria déjà qualifié, le Ghana et le Togo s’affrontent ce vendredi pour la bataille pour la survie. Un match prévu à Cape Coast stadium à partir de 16h (GMT).

Habitué à cette joute continentale, le Ghana part légèrement favori dans cette rencontre face à la formation togolaise. Un statut qui n’a jusqu’ici pas servi aux Black Starlets écrasés par les Golden Eaglets (2-4) devant leur public en ouverture. Une humiliation que l’équipe ghanéenne aura certainement envie de laver par un bon résultat.

En face, le Togo qui sort également d’une défaite logique face au Nigéria (1-3) doit rehausser son niveau pour avoir une chance de retrouver le carré d’as de cette compétition. Dans un match où ils portent le costume d’outsider, les Éperviers U17 devraient miser sur les failles de l’équipe adverse afin de s’en sortir.