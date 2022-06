UFOA B U17: Ghana vs Côte d’ivoire, la bataille pour la 3è place

La Côte d’Ivoire et le Ghana s’affrontent ce vendredi à Cape Coast dans le cadre du match de classement du tournoi UFAO B U17. Un derby ouest-africain qui s’annonce électrique.

Ce vendredi, on connaîtra qui de la Côte d’Ivoire ou du Ghana accompagnera le Nigéria et le Burkina Faso sur le podium du tournoi UFOA B U17. Ivoiriens et Ghanéens s’affrontent en effet ce jour pour le match de classement de la compétition. Échoués à se qualifier pour la CAN cadette en 2023 en Algérie, les deux géants ouest-africain vont tenter de sortir de la compétition par la grande porte.

Tenante du titre, l’équipe ivoirienne reste en effet sur une campagne mitigée. Battus d’entrée par le Bénin (2-3), les Éléphanteaux avaient bien réagi lors de la deuxième journée contre le Niger (6-1) avant de s’effondrer face au Burkina Faso (2-4) en troisième journée. Une lourde défaite de la Séléfanto qui s’est pourtant qualifiée pour le tour suivant avant d’être écrasé par le Nigéria (1-3) en demi-finale.

De son côté, le Ghana a également connu des désillusions avec une cinglante défaite contre le Nigéria (2-4) en phase de poule et un revers face au Burkina Faso en demi-finale. Et face à une équipe ivoirienne qui les avait déjà battu lors du dernier affrontement au Togo en 2021, les Black Starlettes ont du pain sur la planche.

Mais l’adversaire en face n’est pas non plus un dieu du foot avec déjà 11 buts encaissés depuis le début du tournoi. Le choc s’annonce donc indécis entre les deux voisins ouest-africains. A rappeler que le match est prévu à 16 heures (GMT).