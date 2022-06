UFOA B U17: Bénin, Niger, Côte d’Ivoire, le programme de ce samedi

Découvrez les rencontres au programme ce samedi dans le cadre de la troisième journée du tournoi UFOA B U17. Bénin vs Niger est notamment l’un des gros choc du jour.

Le tournoi UFOA B U17 est à l’honneur ce samedi avec les rencontres de la troisième journée. Des matchs qui mettront aux prises les locataires du groupe B. Une poule encore ouverte où chaque candidat a ses chances de se qualifier pour les demi-finales. Toutes les rencontres se disputeront simultanément à partir de 16 heures GMT (17 heures à Cotonou).

Leaders du Groupe B avec six points, les Étalons cadets du Burkina Faso affrontent les Éléphanteaux de la Côte D’Ivoire (3 pts) qui ont relancé leur campagne après leur démonstration de force face aux Menas U17 du Niger (6-1). Une victoire précieuse des ivoiriens qui conservent leur chance de retrouver le carré d’as.

Dans le second match du groupe, le Bénin jouera sa survie dans le tournoi face au Niger. Le capitaine Yamirou Ouorou et les Écureuils cadets ont toujours leur destin en main dans cette compétition. Mais il faudra gagner face aux U17 nigériens pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Favorite pour ce match au vue de tout ce qu’elle a accompli dans ce tournoi, l’équipe béninoise devrait remporter la partie contre le Niger déjà éliminé après ses deux sorties sans le moindre point engrangé, punit par le Burkina Faso (2-1) et laminé par la Côte d’Ivoire (6-1).

En cas d’égalité dans le groupe, les trois équipes encore en lice se départageront suivant le critère ci-après: Les confrontations directes ou les goals différentiels ou le tirage au sort.

Rappelons que les deux qualifiés dans le groupe A sont déjà connus. Il s’agit du Nigéria qui a fini premier de sa poule et le Ghana qui s’est offert le Togo (3-0) pour valider son ticket pour la phase suivante.

Le programme de ce samedi: