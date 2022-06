UFOA B U17: Bénin 1-3 Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire en demi-finale

Le Bénin est éliminé du tournoi UFOA B U17 après sa défaite face au Niger (1-3) ce samedi à Cape Coast. Bourreaux des Éléphanteaux (4-2), le Burkina Faso est qualifié pour les demi-finales du tournoi en prenant la tête du groupe tout comme la Côte d’Ivoire qui finit 2è du groupe B.

On connait désormais les qualifiés pour les demi-finales du tournoi UFOA B U17 dans le groupe B. Il s’agit du Burkina Faso et de la Côte d’ivoire qui retrouveront le Nigéria et le Ghana dans le carré d’as. Les Étalons cadets ont décroché leur billet pour le tour suivant après leur victoire de ce samedi face aux Éléphanteaux. L’équipe burkinabé s’est en effet imposée sur le score sans appel de 4-2. Pourtant menés à la pause, le capitaine Farouk Ouattara et ses coéquipiers ont renversé la partie au retour des vestiaires pour finalement remporter le match. Une victoire de l’équipe burkinabé qui prend la tête du groupe B. Les Étalons cadets retrouveront en demi-finale le Ghana qui s’est offert le Togo (3-0) dans la poule A.

Deuxième du groupe B, la Côte d’ivoire disputera également les demi-finales du tournoi. Malgré leur lourde défaite contre les burkinabé, les ivoiriens seront du carré d’as grâce au résultat de l’autre rencontre de cette groupe qui arrange les Éléphanteaux. En demi-finale, la Côte d’Ivoire croisera le fer avec le Nigéria, leader de la poule A.

Le Bénin rentre à la maison

Débarqué au Ghana dans l’espoir de faire comme leurs aînés U20 qui se sont qualifiés pour la CAN junior Egypte 2023, les Écureuils cadets ne dépasseront finalement pas le stade des phases de groupe. Les béninois ont été éliminés du tournoi après leur deuxième défaite de rang dans cette compétition. En effet, battus par le Burkina Faso (1-2) après leur exploit contre la Côte d’Ivoire en ouverture (2-3), les hommes de Pierre Hounfo ont subi une nouvelle désillusion cet après-midi au stade Ndoum.