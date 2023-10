UEFA: Pas de matches de football en Israël jusqu’à nouvel ordre

-Publicité-

Aucun match organisé par l’UEFA ne sera joué en Israël « jusqu’à nouvel ordre » en raison de « la situation actuelle en matière de sûreté et de sécurité » dans le pays, a indiqué jeudi l’instance dirigeante du football européen dans un communiqué.

« Après une évaluation approfondie de la situation actuelle en matière de sûreté et de sécurité sur l’ensemble du territoire israélien, le comité exécutif de l’UEFA a décidé qu’aucun match de compétition de l’UEFA ne serait joué en Israël jusqu’à nouvel ordre« , indique le communiqué relayé par l’AFP.

La décision aura un impact sur les équipes israéliennes, Maccabi Haifa et Maccabi Tel Aviv, qui participent respectivement à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence. « La Fédération israélienne de football et ses clubs Maccabi Haifa FC et Maccabi Tel Aviv ont été invités à proposer des sites/stades alternatifs (qui doivent être conformes à toutes les réglementations applicables de l’UEFA) en dehors du territoire d’Israël pour que leurs matches à domicile soient utilisés aussi longtemps que cette décision reste en vigueur« , a déclaré l’UEFA.

Le match du Maccabi Haïfa à Villarreal le 26 octobre a été reporté au 6 décembre et le match à domicile du Maccabi Tel Aviv contre le Zorya Luhansk, prévu le même jour, aura désormais lieu le 25 novembre.

Plus tôt ce mois-ci, l’UEFA a reporté tous les matches prévus en Israël sur une période de deux semaines après l’attaque surprise du Hamas. Cela comprenait le match d’Israël contre la Suisse lors des qualifications pour le Championnat d’Europe 2024 au stade Bloomfield de Tel Aviv.

L’instance dirigeante a ensuite reporté le match de qualification d’Israël contre le Kosovo « parce que les autorités israéliennes n’autorisent actuellement pas leur équipe nationale à voyager à l’étranger ». Pour rappel, le conflit israélo-palestiniens a déjà fait des milliers de morts, avec les victimes principalement dans la bande de Gaza.