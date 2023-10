UEFA: l’équipe type de la deuxième journée avec Jude Bellingham

L’UEFA a dévoilé ce jeudi l’équipe type de la deuxième journée de phase de poules de la Ligue des champions. Un onze avec le buteur providentiel du Real Madrid, Jude Bellingham.

A l’instar de la première journée, le deuxième acte de la Ligue des champions tenu mardi et mercredi a été riche en spectacle et en rebondissement, avec plusieurs équipes qui ont remporté la victoire après avoir été menées. Le Shakhtar, la Lazio, l’Atlético, Braga, le Real Madrid, Lens, le Bayern Munich ou encore Galatasaray en sont les parfaits exemples.

Ce jeudi, l’UEFA a sélectionné les 11 joueurs qui se sont le plus illustrés durant ces deux jours de folies. Une équipe type avec Marc-André Ter Stegen dans les cages. Le portier du Barça a été nommé meilleur gardien de but de cette deuxième journée de C1. En défense, on retrouve le Milanais Davide Calabria, solide face à Dortmund (0-0 ), Fabian Schär, auteur d’un joli but lors de la victoire de Newcastle face au PSG (4-1), et les deux passes décisives du joueur de Galatasaray Davinson Sánchez.

Zappé lors de la précédente journée, Jude Bellingham retrouve sa place au milieu de terrain, aux côtés de Brais Méndez (Real Sociedad), Osman Bukari (Étoile Rouge de Belgrade) et Miguel Almirón (Newcastle). Double buteur face à Feyenoord (3-2), Alvaro Morata forme l’attaque de ce onze concocté par l’UEFA, assisté de Rasmus Hojlund (Manchester United) et Elye Wahi, l’attaquant du RC Lens, grand artisan de la victoire des Sang et Or face à Arsenal (2-1) mardi.

L’équipe type de la 2è journée de C1: