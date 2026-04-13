Ligue des champions: Lamine Yamal veut ramener le trophée au Barça

Buteur ce weekend en Liga, Lamine Yamal incarne tous les espoirs du Barça avant le quart de finale retour de Ligue des champions face à Atlético de Madrid. Le prodige catalan devra guider les siens dans une mission plus que périlleuse dans le chaudron madrilène.

Le FC Barcelone s’en remet à son joyau. À l’heure d’aborder un rendez-vous décisif en Ligue des champions, tous les regards convergent vers Lamine Yamal, déjà propulsé au rang de leader offensif malgré son jeune âge. Auteur d’une prestation éclatante lors du dernier derby face à l’Espanyol, ponctuée d’un but et de deux passes décisives, le numéro 10 blaugrana arrive lancé au meilleur moment. Mais au-delà des chiffres, c’est sa capacité à faire basculer un match qui impressionne. Percussions, créativité, audace : Yamal possède déjà l’arsenal des grands, capable à lui seul de fissurer les défenses les plus solides.

Un atout de taille pour un Barça dos au mur. Battus à l’aller, les Catalans devront combler un retard de deux buts face à un Atlético de Madrid réputé pour sa rigueur défensive. Un défi immense, qui nécessitera un exploit collectif… et sans doute un éclair individuel. Mais Yamal ne se contente plus d’éclairer le jeu. Il assume également un rôle de porte-voix. Après la première manche, le jeune attaquant avait affiché sa détermination : « ce n’est pas encore fini ». Un message fort, reflet de l’état d’esprit d’un groupe qui refuse de rendre les armes.

Marqué par la désillusion européenne de la saison passée face à l’Inter Milan, le prodige espagnol nourrit une ambition claire : ramener la Ligue des champions à Barcelone. Une promesse audacieuse, à la hauteur de son talent. Reste désormais à la concrétiser. Dans l’ambiance bouillante du Metropolitano, Yamal aura l’occasion de prouver qu’il peut déjà porter sur ses épaules les rêves d’un club en reconstruction. Un test grandeur nature pour celui qui, à 18 ans, n’a déjà plus rien d’un espoir ordinaire.