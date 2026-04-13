Drame au Ghana: un joueur de Berekum Chelsea tué dans une attaque armée

Le Berekum Chelsea est en deuil. Son jeune attaquant Dominic Frimpong a perdu la vie après une attaque armée visant le bus de l’équipe, au retour d’un match de championnat.

Le football ghanéen est frappé par une tragédie. Le Berekum Chelsea a annoncé la mort de son attaquant Dominic Frimpong, victime d’une attaque à main armée survenue dimanche soir. Les faits se sont déroulés après une rencontre de Ghana Premier League face au FC Samartex, disputée à DUN’s Park et perdue par les visiteurs (1-0). Sur le chemin du retour vers Berekum, le bus de l’équipe a été pris pour cible sur l’axe Bibiani–Goaso, à proximité d’Ahyiresu.

Selon les premières informations communiquées par le club, des individus armés ont bloqué la route, contraignant les joueurs et le staff à abandonner leur véhicule dans la panique pour se réfugier dans la brousse. Plusieurs membres de la délégation ont été blessés lors de l’attaque. Touché par balle à la tête, Dominic Frimpong, âgé de 20 ans, a été évacué en urgence vers l’hôpital gouvernemental de Bibiani. Malgré l’intervention des secours, il a succombé à ses blessures peu après son admission.

Les forces de l’ordre, mobilisées, ont lancé une vaste opération pour retrouver les assaillants, toujours en fuite. Parallèlement, des recherches sont en cours pour localiser certains membres de l’équipe dispersés au moment de l’attaque. Arrivé en prêt en janvier en provenance de Aduana FC, le jeune attaquant s’était rapidement intégré à l’effectif. Il avait disputé 13 rencontres cette saison, inscrivant deux buts. Une disparition brutale qui plonge tout un club, et au-delà, le football ghanéen, dans une profonde émotion.