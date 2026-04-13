Premier League: Wayne Rooney prédit le choc Manchester City – Arsenal

Le sprint final est lancé en Premier League, et tous les regards se tournent vers l’affiche à venir entre Manchester City et Arsenal. Un duel au sommet qui pourrait bien sceller l’issue du championnat. Les Gunners, toujours en quête d’un premier sacre depuis 2004, ont laissé filer une occasion en or ce week-end. Battus à domicile par Bournemouth (2-1), les hommes de Mikel Arteta ont enchaîné une troisième défaite en quatre rencontres, toutes compétitions confondues. Une série noire entamée par un revers en finale de la Carabao Cup face à Manchester City, puis aggravée par une élimination surprise en FA Cup contre Southampton.

Dans le même temps, Manchester City a frappé fort. Les hommes de Pep Guardiola ont dominé Chelsea (3-0), revenant à six longueurs d’Arsenal avec un match en retard. De quoi relancer totalement la course au titre. Dans ce contexte, Wayne Rooney n’a pas hésité à qualifier la confrontation directe à l’Etihad Stadium de moment charnière. « Oui, je pense que ce sera le cas », a-t-il expliqué sur la BBC. « Si City s’impose, je les vois aller au bout. À l’inverse, une victoire d’Arsenal les rapprocherait fortement du titre. »

L’ancienne légende de Manchester United s’est même avancée sur un score : un succès 1-0 des Citizens. « Même si cela ne serait pas définitif, cela leur donnerait un avantage certain », a-t-il estimé. Fragilisé, Arsenal peine à maintenir son rythme. Malgré un court succès face au Sporting CP en quart de finale aller de Ligue des champions de l’UEFA, le club londonien montre des signes de fébrilité en championnat. Pour Rooney, la clé est mentale. « C’est la pression liée à la conquête du titre. À ce stade, l’expérience fait la différence, et plusieurs joueurs d’Arsenal n’ont jamais vécu cela », a-t-il analysé. À l’Etihad, la vérité du terrain pourrait bien confirmer ses prédictions.