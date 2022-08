UEFA: le hors semi-automatique utilisé en Supercoupe et en Ligue des Champions

Ce mercredi, l’UEFA a annoncé que le hors-jeu semi-automatique sera utilisé lors de la Supercoupe d’Europe le 10 août et pendant la prochaine édition de la Ligue des Champions.

L’UEFA a décidé d’emboîter le pas à la FIFA. Annoncé pour être utilisé lors de la coupe du monde 2022 au Qatar, le hors-jeu semi-automatique sera également utilisé cette saison en Europe. En effet, l’instance faîtière du football européen a annoncé ce mercredi, que cette nouvelle technologie sera employé lors de la Supercoupe d’Europe, prévue le 10 Août prochain entre le Real Madrid et l’Eintracht Francfort, et lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions.

« Ce système est prêt à être utilisé lors des matchs officiels et à être mis en place sur chacun des sites de la Ligue des champions« , a indiqué Roberto Rosetti, responsable en chef de l’arbitrage de l’UEFA. Il assure aussi que « ce système permettra aux équipes VAR de déterminer rapidement et de manière plus précise les situations de hors-jeu« .

« Le nouveau système fonctionnera grâce à des caméras spécialisées capables de suivre 29 points corporels différents par joueur« , a précisé l’instance européenne dans un communiqué, ajoutant que 188 tests avaient été effectués depuis 2020. Peut-être la fin des débats interminables sur les hors-jeu, que le VAR est loin d’avoir fait cesser, surtout en Ligue des Champions.