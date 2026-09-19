U20 : doublé tardif de Daka, la Zambie bat le Malawi 2-0

La Zambie a battu le Malawi 2-0, vendredi 18 septembre à Maputo, pour son entrée dans le tournoi qualificatif COSAFA à la CAN U20 2027. Entré en cours de jeu, Billy Daka a inscrit les deux buts, à la 80e minute puis à la 90e+8, pour lancer les Junior Chipolopolo dans le groupe C.

Le match est resté fermé jusqu’aux dix dernières minutes. Daka a débloqué la rencontre avant de doubler la mise dans le temps additionnel, offrant à la Zambie trois points d’entrée dans une poule également composée des Comores et du Botswana.

Ce succès donne aussi une revanche aux Zambiens face au Malawi, qui les avait battus 2-1 en demi-finale de l’édition régionale 2025. La Zambie reste la nation la plus titrée de l’histoire de la compétition U20 de la COSAFA avec 12 sacres.

Le tournoi réunit 12 équipes à Maputo du 18 au 27 septembre. Les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième accéderont aux demi-finales.

Publicité

Les deux finalistes décrocheront les billets réservés à la zone COSAFA pour la CAN U20 2027 au Ghana.