Turquie: quand Balotelli et Mbaye Niang font «pierre-feuille-ciseaux» en plein match (vidéo)

Ce weekend, lors de la victoire d’Adana Demirspor face à Konyaspor (3-0) en championnat turc, Mario Balotelli et Mbaye Niang ont décidé de faire recours au chifoumi pour déterminer le tireur d’un penalty. Une scène très commentée sur les réseaux sociaux.

Buteur lors de la réception de Konyaspor (3-0) ce weekend, à l’occasion de la 10è journée de Super Lig turc, Mario Balotelli et Mbaye Niang ont permis à leur équipe de prendre les trois points de la victoire. Mais plus encore, l’Italien et le Sénégalais ont offert au public du New Adana stadium, un spectacle aussi drôle qu’original.

Les deux attaquants ont effet décidé de faire appel au chifoumi ou le jeu du «pierre-feuille-ciseaux» pour décider du tireur d’un penalty obtenu en toute fin de rencontre. Un duel remporté par Niang, après une première manche soldée par une égalité. De quoi faire éclater de joie l’ancien Lion de la Téranga, imité par l’ex-buteur de la Squadra Azzurra. La suite? Mbaye Niang transforme aisément le penalty en prenant à contre pied le gardien de but adverse.

🪨 Taş

📜 Kağıt

✂️ Makas

⚽ Gol



👀 Mbaye Niang ve Mario Balotelli, penaltı atışı öncesinde 'taş-kağıt-makas' ritüeli gerçekleştirdi. | #beINSPORTS pic.twitter.com/MCKGMhPDxs — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 28, 2023

Super Mario a fait « une exception »

Dans une publication sur son compte Instagram après la rencontre, Mario Balotelli a déclaré qu’il a accepté faire ce chifoumi très spécial avec le Sénégalais « uniquement parce que c’est mon petit frère« . Les deux joueurs partagent en effet une relation très étroite, sur les terrains et en dehors. Ils avaient évolué ensemble à l’AC Milan lors de leur passage en Serie A italienne.