Turquie: le patron de l’OTAN annoncé à l’investiture du président Erdogan

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, se rendra à Ankara ce week-end pour assister à la cérémonie d’investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan et pour mener des discussions bilatérales avec les hauts responsables turcs. Cette visite revêt une importance particulière alors que l’OTAN cherche à lever l’opposition de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’alliance.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé jeudi, son intention de se rendre en Turquie dans le but de lever l’opposition turque à l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Dans le cadre de cette visite, Stoltenberg assistera également à la cérémonie d’investiture du président Recep Tayyip Erdogan, qui aura lieu samedi à Ankara.

La visite de Stoltenberg à Ankara revêt une importance particulière, car la Turquie est un membre clé de l’OTAN et joue un rôle crucial dans la stabilité de la région. L’opposition de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’alliance a été un sujet de préoccupation récent, et Stoltenberg espère utiliser cette occasion pour discuter de manière constructive avec les dirigeants turcs.

- Publicité-

Lors de sa visite, le secrétaire général de l’OTAN tiendra des entretiens bilatéraux avec le président Erdogan et plusieurs hauts responsables turcs. Les discussions porteront sur un large éventail de questions, y compris la situation sécuritaire régionale, la coopération militaire et les relations entre la Turquie et l’OTAN.

La cérémonie d’investiture du président Erdogan marque le début de son deuxième mandat en tant que président de la Turquie, après avoir été réélu lors des élections présidentielles de la semaine dernière. Erdogan est un acteur clé sur la scène internationale et son pays joue un rôle crucial dans les opérations de l’OTAN, en particulier en ce qui concerne la situation en Syrie et dans la région de la mer Noire.