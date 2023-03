Turquie : Erdogan officialise la date des élections présidentielle et législatives

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a signé vendredi un décret présidentiel fixant la date des élections présidentielle et législatives au 14 mai prochain, soit un mois et demi plus tôt que la date initialement prévue.

En Turquie, le président Erdogan a officialisé la date des élections pour le 14 mai prochain. La décision a été prise pour tenir compte des impératifs de l’agenda national, comme les examens universitaires, tout en évitant de pénaliser les électeurs. La publication au Journal officiel turc du décret officialisant la date des élections est prévue pour ce samedi, conformément à la Constitution. Le Haut Conseil Électoral turc (YSK) devra alors annoncer les détails du calendrier électoral pour les deux mois à venir, notamment les dates de dépôt de candidatures et le début et la fin de la campagne officielle.

Le président Erdogan a également précisé que les candidats se présentant aux législatives sous l’étiquette du parti au pouvoir devront verser une somme (qui reste à définir) à l’AFAD, la Direction de la gestion des catastrophes et situations d’urgences, pour aider les victimes des séismes du 6 février dernier. En outre, aucune musique ne sera utilisée pendant la campagne électorale de Recep Tayyip Erdogan, qui a promis une campagne sobre et respectueuse des victimes des séismes, appelant les candidats des autres partis à adopter une posture équivalente.

Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu en Turquie, où l’opposition accuse le parti au pouvoir de réprimer les dissidents politiques et les médias indépendants, et où les séismes de ces derniers mois ont soulevé des questions sur la capacité du gouvernement à gérer les catastrophes naturelles. Les élections de mai seront ainsi un test important pour la démocratie et la stabilité politique de la Turquie.