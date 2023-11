Turquie – Allemagne: Erdogan annoncé à Berlin

- Publicité-

Le président turc Recep Tayyip Erdogan sera reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz le 17 novembre à Berlin. Cette rencontre, annoncée par la porte-parole du gouvernement allemand, Christiane Hoffmann, s’inscrit dans le cadre de discussions approfondies sur diverses questions politiques et diplomatiques.

L’annonce de cette rencontre intervient à un moment où les relations internationales connaissent divers défis et enjeux. Les discussions entre les deux dirigeants devraient couvrir une « gamme complète de questions politiques », selon les déclarations de la porte-parole du gouvernement allemand. Parmi les sujets probables à l’ordre du jour, figurent les relations bilatérales, les développements régionaux, les questions de sécurité et d’autres questions internationales d’intérêt mutuel.

L’Allemagne et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques importantes, et cette rencontre haut niveau offre une occasion précieuse de renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux nations.