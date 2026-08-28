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Tunisie : Kaïs Saïed dénonce des coupures d’eau et d’électricité « préméditées » en pleine canicule

Kaïs Saïed a accusé jeudi 27 août 2026 des actes prémédités d’être à l’origine de certaines coupures d’eau et d’électricité en Tunisie, lors d’une réunion tenue à Carthage avec la cheffe du gouvernement, plusieurs ministres et les dirigeants de la STEG et de la SONEDE. Cette prise de position intervient en pleine canicule, alors que les perturbations d’alimentation pèsent sur plusieurs régions du pays.

Mohamed ISSA
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Politique
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Tunisie : Kaïs Saïed dénonce des coupures d’eau et d’électricité « préméditées » en pleine canicule
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Le même jour, la STEG a annoncé de possibles coupures tournantes entre 9h30 et 18h00 dans plusieurs zones du gouvernorat de Sfax. Dans le même temps, le ministère tunisien du Commerce a relié les tensions sur l’eau minérale en bouteille à la forte chaleur et aux coupures répétées d’électricité, tandis que des producteurs du secteur ont indiqué fonctionner à plein régime pour rétablir l’approvisionnement.

L’Union régionale du travail de Sfax a pour sa part publié le 26 août un communiqué critiquant la gestion socio-économique du gouvernement et l’usage d’une rhétorique du complot pour expliquer la crise. Cette prise de position souligne que les perturbations d’eau et d’électricité alimentent aussi un contentieux politique et social dans le pays.

Le 20 août 2026, un conseil ministériel avait déjà arrêté des mesures destinées à garantir l’alimentation en eau potable et à prévenir les interruptions de distribution, signe que la question était déjà traitée au plus haut niveau de l’État avant les déclarations de Kaïs Saïed.

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