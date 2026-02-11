Tunisie football : Lamouchi dit que l’équipe n’est pas la meilleure du monde mais vise la compétitivité

À l’approche du Mondial, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi affiche une confiance mesurée et des ambitions claires. Refusant le triomphalisme facile, il mise sur une dynamique collective et sur la fierté pour galvaniser son groupe plutôt que sur des promesses irréalistes.

Le technicien français insiste sur l’idée d’embarquer tout le vestiaire dans un projet commun : il ne se contente pas d’organiser des séances, il veut susciter l’envie de construire quelque chose de grand. Conscient de la place des Aigles de Carthage sur la scène internationale, il se veut réaliste tout en visant la compétitivité au plus haut niveau.

Plutôt que d’assurer une qualification certaine pour la phase à élimination directe, Lamouchi préfère fixer comme cap la constitution d’une équipe combattive, tournée vers la victoire. Sa priorité est que les joueurs sachent profiter de chaque occasion et quittent la compétition sans regrets, avec la tête haute et la fierté du devoir accompli.

Préparation et ambitions à moyen terme

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Tunisiens joueront quatre rencontres amicales et tiendront deux séances de travail à Radès avant le départ. Le tournoi débutera pour eux le 14 juin, date autour de laquelle Lamouchi veut que ses hommes aient trouvé un rythme collectif. Il insiste sur la nécessité d’une régularité de performances en club, condition indispensable pour être performant en sélection.

La progression du groupe, selon lui, dépendra autant de l’engagement individuel que de la cohésion collective : intensité des entraînements, constance dans les performances et volonté de se surpasser figureront parmi les critères déterminants.

Au-delà de la Coupe du monde, le sélectionneur place déjà son regard sur la CAN 2027. L’objectif affiché est d’atteindre au minimum les demi-finales, dans le cadre d’un projet construit sur le moyen terme. Plutôt que de promettre un exploit immédiat, il veut forger une équipe courageuse, impliquée et capable de faire vibrer la Tunisie.