Tunisie: écarté pour le Mondial, Bguir détruit son sélectionneur et prend sa retraite internationale

Le choix du sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, dans sa liste des joueurs retenus pour le Mondial 2022, fait déjà des mécontents dans le rang des Aigles de Carthage, avec Saâd Bguir qui a pris sa retraite internationale pour n’avoir pas été convoqué.

Lundi dernier, le sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, publiait sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Le technicien local a fait appel à 26 Aigles de Carthage avec les têtes d’affiche Wahbi Khazri, Talib donc, Youssef Msakni, Ali Maaloul, Ellyes Skhiri, Naïm Sliti, Hannibal Mejbri ou encore Dylan Bronn.

Mais les choix de Kadri font déjà grincer des dents surtout dans le rang de ceux qui ont été laissés sur le carreau. Au banc de ceux-ci figure Saâd Bguir. Alors qu’il avait pris part au stage de préparation en Arabie Saoudite, le milieu offensif a finalement été écarté du groupe.

Une éviction qu’a très mal pris le Tunisien qui a mis un terme à sa collaboration avec son équipe nationale. Le joueur de 28 ans a en effet annoncé sa retraite internationale. «J’ai été surpris lorsqu’on m’a annoncé que je n’étais pas retenu. Je respecte tout le monde mais j’ai pris la décision de ne plus jamais porter le maillot de la sélection tant que Wadii Al Jari est président de la FTF», a lâché le milieu offensif d’Abha, en Arabie Saoudite, au micro de ShemsFM.

Avant de porter de lourdes accusations. «Ma mise à l’écart n’était pas du tout un choix technique, mais une directive qui a été appliquée par le staff technique pour satisfaire les envies du dirigeant du football tunisien.» L’ancien joueur de l’Espérance Tunis avait déjà dénoncé la manière dont on lui a annoncé la nouvelle. «Le coach est venu ce matin (lundi, ndlr) pour m’informer de la décision de m’écarter de la liste….

Et quand je lui ai demandé des explications, il m’a seulement dit ‘Allah Ghaleb Saad’ (‘Saad, c’est la volonté de Dieu’, ndlr). Je n’ai trouvé le soutien de personne, ni de la Fédération ni du groupe», a déploré Bguir. « Ne pas être dans la liste c’est difficile, d’autant plus que jusqu’à hier soir, le sélectionneur me disait de me préparer pour le match face au Danemark.»

Logée dans le groupe D, la Tunisie lance son Mondial le 22 novembre contre le Danemark. Les Aigles de Carthage défieront ensuite l’Australie (26) et la France (30) lors des deux dernières journées des phases de poule.