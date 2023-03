Tunisie: deux cadres forfaits face à la Libye

Les Aigles de Carthage seront privés de Montassar Talbi et Youssef Msakni, forfaits, alors que la Tunisie affronte la Libye ce mardi, à l’occasion de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Victorieuse de la Libye (3-0) vendredi dernier, en troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, la Tunisie occupe la première place du groupe J. Avec désormais 7 points au compteur, les Aigles de Carthage se rapprochent de plus en plus de leur objectif mais devront se méfier de la Guinée-Equatoriale, qui pointe derrière avec un point de moins. Le choc contre les Libyens ce mardi est donc décisif pour l’équipe maghrébine qui vise sa troisième victoire dans ces phases qualificatives.

Pour ce match, le sélectionneur Jalel Kadri sera privé de deux de ses cadres et pas des moindres. Le technicien tunisien ne fera en effet pas avec le défenseur central Montassar Talbi et l’ailier Youssef Msakni, qui avait ouvert le score contre les Chevaliers de la Méditerranée. Les deux joueurs ont déclaré forfait sur blessure pour ce derby à Benghazi, révèle la presse locale.

Deux gros coups durs sans doute pour le sélectionneur des Aigles de Carthage. Talbi est le patron de la défense, tandis que l’expérimenté Msakni, est toujours aussi précieux malgré les années qui passent.

Pour les remplacer numériquement, Jalel Kadri a fait appel à deux petits jeunes locaux : le défenseur central du Club Sportif Sfaxien, Alaeddine Ghram (21 ans), et l’attaquant du Club Africain, Hamdi Laabidi (20 ans). L’absence de Tabli pourrait profiter à Dylan Bronn, qui devrait retrouver le onze de départ.

