« Tu serviras Dieu… »: KS Bloom envoie un message fort à Jonathan Morrison après Tchin-Tchin

Les réactions continuent d’affluer sur les réseaux sociaux après la fin de la première saison du tournoi Tchin Tchin initié par Jonathan Morrison. Après Drogba, Safarel Obiang et bien d’autres célébrités, c’est le tour du jeune prodige KS Bloom d’envoyer un message au jeune entrepreneur Ivoirien.

Démarré depuis le 13 août passé, le tournoi Tchin Tchin du Jonathan Morrison qui fait le buzz depuis plusieurs semaines a finalement connu son épilogue. La finale s’est tenue ce dimanche 25 septembre 2022 au palais des sports de Treichville devant plusieurs personnalités dont l’international Didier Drogba.

Fiers du succès fulgurant qu’a rencontré ce tournoi durant toutes les étapes malgré les nombreuses critiques enregistrées au début, les célébrités ne manquent pas d’envoyer des messages de félicitations à l’endroit de l’influenceur Jonathan Morrison.

Dans le lot, le jeune rappeur gospel qui enchaîne les exploits a également tenu à féliciter l’ex de la bimbo Maria Mobil. « Fierté d’un peuple ! Exemple à suivre ! Fils du pays , tu m’inspires mon frère ! Bravo et félicitations« , a écrit KS Bloom avant d’ajouter que cet exploit a été rendu possible grâce à Dieu.

« J’ai entendu dire que tu ne croyais pas en Dieu je sais pas pourquoi mais Ça va aller bro, Lui Il croit en toi et c’est pour ça qu’il a mis sa main dans ton projet ! C’est pour ça qu’il a fermé la bouche des « kpakpatos » et c’est jahin fini , il te fera faire des exploits jusqu’à ce que tu te rendes compte qu’en réalité tout ceci te dépasse et que tu peux pas tout contrôler malgré ta bonne volonté , qu’il y’a plusieurs choses qui aurait pu tourner au vinaigre ou des portes qui seraient restées fermées malgré tes calculs et ton incroyable intelligence« , a-t-il déclaré.

KS Bloom a profité de l’occasion pour exhorter l’influenceur le plus plébiscité du moment à désormais accorder une place à Dieu. « C’est Dieu J.M c’est Dieu, tu as juste fait ta part, tu n’es pas resté couché, tu t’es levé comme un homme et il a béni l’œuvre de tes mains . D’ailleurs même tu as appliqué un principe divin sans le savoir Parce que Ce que tu as fais là, ça s’appelle La foi ! Crois malgré les oppositions, crois quand personne n’y crois, donc Nous, Disciples, on prie pour toi et on est FIERS, tu as déjà la semence d’un COMMANDO de Dieu, au bon moment tu le serviras Bro. Pour le reste , je sais pas quel genre de distinction on peut t’offrir mais tu mérites d’être décoré !« , a-t-il conclu.

Pour rappel, Jonathan Morrison lors de son passage sur l’émission Wam de Willy Dumbo avait révélé publiquement qu’il ne croit pas en Dieu. « Je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas croyant » a-t-il répondu sans langue de bois. Une déclaration qui avait suscité une avalanche de réactions à l’époque.